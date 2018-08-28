Kazım Kurt personelin bayramını kutladı

Kazım Kurt, Kurban Bayramı nedeniyle idari personelle bayramlaşmasının ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü personelinin bayramını kutladı.

Fen İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleşen bayramlaşma törenine Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı da katıldı. Odunpazarı Belediyesi’nin örnek olan işlere imza attığını belirten Başkan Kurt, tüm işçilere teşekkür etti. Daha büyük ve önemli işler yapmayı planladıklarını vurgulayan Kurt, yapılacak projelerin personeller sayesinde olacağını dile getirdi. Gelecekle ilgili iyi dileklerde bulunan Kazım Kurt birlik ve beraberliğin öneminin altını çizerek, "Çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailemizle, komşularımızla barış içinde; birlik ve beraberlik içinde yaşayalım" dedi.