Kazım Kurt, ‘Sizin eskiniz başkasının yenisi' giysi yardım standını ziyaret etti

Kazım Kurt, Cunudiye Mahalle Muhtarı Sevil Ata tarafından muhtarlık binası yanında açılan ‘Sizin eskiniz başkasının yenisi' giysi yardım standını ziyaret etti. Sevil Ata'yı tebrik eden Başkan Kurt, “Bu kampanya insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir çalışma, dayanışma ve birliktelik örneği” dedi.

Cunudiye Mahalle Muhtarı Sevil Ata, muhtarlık binası yanına ‘Sizin eskiniz başkasının yenisi' giysi yardım stantları açtı. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen etkinliği, Kazım Kurt ziyaret etti. İnsanların ihtiyaç duydukları giysileri alabildiği yardım stantlarını Başkan Kazım Kurt, insanların temel ihtiyaçlarına yönelik dayanışma ve birliktelik örneği olarak nitelendirdi. Cunudiye Mahalle Muhtarı Sevil Ata öncülüğünde mahalleli kadınlar tarafından gerçekleştirilen etkinliğin samimi bir yaklaşım olduğunu ifade eden Başkan Kurt, “Tasarrufa yönelik, aynı zamanda insanların temel ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik bir yaklaşım. Muhtarımızı tebrik ediyorum. Bu kadar yoğun bir katılımın olacağını tahmin etmiyordum, ama oldukça genişlemiş bir çalışma. Dayanışma, birliktelik ve ekonomik sıkıntının da geldiği boyutu gösteren önemli bir nokta” dedi.

Odunpazarı Belediyesi olarak Halk Market'te bu tür desteklerde bulunduklarını vurgulayan Başkan Kurt, “Bu biz sivil toplum hareketi, biz sadece destek oluruz, işi kolaylaştırırız” diye konuştu. Giysi kumbaralarına da değinen Başkan Kazım Kurt, vatandaşların bu kumbaralara gelişi güzel eşyalar attığını kaydetti. Bu nedenle kumbaralara atılan giysilerin insanların kullanımına sunulamadığına dikkat çeken Başkan Kazım Kurt, bu giysilerin tekstil ana maddesi olarak değerlendirildiğini ifade etti.