Kazım Kurt, “STK'lara desteğimiz sürecek”

Kazım Kurt, spor kulüpleri, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve vatandaşlarla görüşmeye devam ediyor.

Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Başkan Kurt, son olarak Yalımkaya Çevre Köyleri Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Bayar ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Kurt, köy derneklerinin birlik, berberlik ve dayanışmanın sağlanması için gerekli olduğunu belirtti. Bu nedenle de köy derneklerinin etkinliklerini önemsediğini söyleyen Başkan Kazım Kurt, derneklere destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Yalımkayalılar Derneği Başkanı Yüksel Bayar'ın, derneklerine verdiği destekten dolayı Başkan Kurt'a teşekkürlerini iletmesinin ardından ziyaret sona erdi.