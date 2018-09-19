Kazım Kurt, yeni Kaymakam Bilgin'i ziyaret etti

Kazım Kurt, görevine yeni başlayan Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin'i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turgay Hakan Bilgin, Eskişehir'de ve Odunpazarı'nda yaşayan insanların yaşam kalitesini arttıracak çalışmaları birlikte yapmak istediklerini söyledi. Eskişehir için Başkan Kurt ile birlikte uyum içinde çalışacaklarını belirten Bilgin, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmak istediklerini ifade etti.

Kaymakam Turgay Hakan Bilgin'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Kurt, “Eskişehir ve Odunpazarı için birlikte uyum içinde çalışmamız gerekli. Bunu gerçekleştirmek için önümüzde bir engel yok” dedi.