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29 Ağustos 2018 15:14

Kazım Kurt’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kazım Kurt’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

29 Ağustos 2018 15:14


30 Ağustos Zaferi’nin ülkeyi parçalamak ve milleti esaret altına almak isteyen devletlere karşı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde tüm imkânsızlıklara rağmen; halkın büyük çabası ve kahramanlığı ile kazanıldığını ifade eden Başkan Kurt mesajında “26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Başkomutan Mustafa Kemal’in komutasında 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlandı. Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun mihenk taşıdır. O gün; din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bir araya gelen Türk halkı bağımsızlığımıza el uzatanlara gereken cevabı verdi. Cumhuriyeti, birlik ve beraberliğimizi tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de bozmak isteyenler var. 96 yıl sonra bugün, 30 Ağustos 1922’deki inanca ve kararlılığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tarih boyunca, hiçbir güce ve kimseye boyun eğmemiş bir millet olarak, aynı cesareti ve kararlılığı sürdüreceğimize inanıyorum. Bu zor günleri milletçe birlik ve beraberlik içinde atlatacağımıza inanıyorum. Yeter ki 96 yıl önce olduğu gibi bugün de el ele verelim ve güzel günlere olan umudumuzu kaybetmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlar, yurdumuza ve Türk ulusuna armağan edip, hayatlarını vatanımız için feda eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anar, saygılarımı sunarım” dedi.




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