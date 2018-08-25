Kazım Kurt’tan Eskişehir’e çok özel bayram hediyesi

“Atatürk ile Bir Gün” temasının işlendiği ve müze niteliği taşıyan eser Türkiye’de bu kapsamda ilk kez kullanılan bir teknoloji ile ziyaretçilerine inanılmaz bir deneyim yaşatacak.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 98 yıl önce kaldığı tarihi Yeşil Efendi Konağı, Odunpazarı Belediyesi tarafından Yeşil Efendi Konağı “Atatürk ile Bir Gün” teması ile Eskişehirliler ile birlikte tüm Atatürk hayranlarının hizmetine sunuluyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sürprizlerin olacağı yeni galeri, Tarihi Odunpazarı Bölgesi Yeşil Efendi Sokakta yer alan Yeşil Efendi Konağı’nda yer alacak. 27 Ağustos 2018 Pazartesi Günü saat 18.00’de açılışı yapacak olan yeni galeriyi, ziyaret edenler Ulu Önder ile bir gün geçirecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurban Bayramının 1. Günü Batı Cephesi karargahında görev yapan askerlerle bayramlaşmak için 27 Ağustos 1920’de Eskişehir’e gelir. Geceyi de Müdafaai Hukuk Cemiyeti Şubesi üyelerinden Yeşil Efendi Konağı’nda, Halil İbrahim Sipahioğlu’nun misafiri olarak geçirir. Yunan İşgali sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ü ağırlayan Yeşil Efendi Konağı, Kurtuluş Savaşı yıllarına ve Eskişehir’in kadim anılarına tanıklık etti. Odunpazarı Belediyesi ise bu değerli tarihi mirası halkın ziyaret edebileceği bir mekan haline dönüştürdü. Ziyaretçilerine Mustafa Kemal’in konakta ağırlandığı günün ona eşlik edercesine yaşatılabilmesi, anıların tazelenmesi ve kalıcı hale gelmesi; kısacası “Yeşil Efendi Konağı’nda Atatürk İle Bir Gün” yaşatabilmek için kurgulanan galeri, ‘Artırılmış Gerçeklik’ programıyla desteklendi. Teknoloji ve tarihin birleştiği ilk örneklerden biri olan galeride, Kurtuluş Savaşı döneminde tanıklık etmiş askeri objeler bulunuyor. Galeriyi ziyarete gelenler, Cumhuriyet’e adım adım ilerlerken tarihe tanıklık etmiş bu objelerin aynı zamanda hikâyelerine dokunabilecek.

27 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 18.00’de açılışı yapılacak olan Yeşil Efendi Konağı’nı ziyaret edenler, tarihi bir mekân içerisinde, tarihi objeler arasında zaman yolculuğuna çıkacak. Yeşil Efendi Konağı’nı görmek isteyen vatandaşlar, her gün 10:00 -18:00 arasında ziyaret edebilir.