Kazım Kurt’tan hayvana şiddete tepki

Kazım Kurt, son dönemde sıkça yer görülen hayvana yönelik şiddetle ilgili açıklama yaptı.

Odunpazarı Bölgesinde hayvanlara yönelik çalışmalarını Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde başarı ile yürüten Odunpazarı Belediyesi Başkanı Av. Kazım Kurt, hayvana yönelik şiddetin önüne geçilmesi için bir an önce yasalarda düzenleme yapılması ve yasalarda caydırıcı cezaların yer alması gerektiğini belirtti. Toplumda kadına, çocuğa, hayvana yönelik şiddetin arttığına dikkat çeken Başkan Kurt, “Yasalarda caydırıcı, ağır cezalar yer almalı. Yasaların bir an önce düzenlenmesi gerekiyor, ancak öncelikle şiddete karşı toplumda bir bilinç oluşturulmalı. Bu bilinç de okulda hatta anaokulunda oluşturulmalı, çocuklarımız bilgilendirilmeli” dedi.

Hayvanların yasa maddelerinde mal olarak kabul edildiğine dikkat çeken Başkan Kazım Kurt, Avrupa’da olduğu gibi, hayvanlara kanunen hukuki statü tanınması gerektiğini vurguladı. Hayvanların ’mal değil, can’ olarak kabul edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Kurt, “Sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı yapılmaksızın, tüm hayvanlar eşit ve adil yasal güvence altına alınmalı. Hayvanlara karşı sadece bazı şiddet ve kötü muamele eylemleri değil, tüm eylemler kabahat olmaktan çıkartılıp suç olarak tanımlanmalı. Hayvanlara karşı işlenecek suçlar, caydırıcı ve önleyici nitelikte hapis cezası yaptırımına tabi tutulmalı. Getirilecek cezalar, para cezasına ve seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek nitelikte belirlenmeli. Bu suçlar, yasa tasarısı taslağında düzenlendiğinin aksine şikâyete bağlı suç olmamalı ” diye konuştu.

Havaların ısınması ile sokakta yaşayan hayvanların su ihtiyaçlarının arttığına dikkat çeken Başkan Kazım Kurt, son olarak “Havalar ısındı. Sokakta yaşayan dostlarımızın su ihtiyacı arttı. Onları susuz bırakmamak için hemşehrilerimden onlar için kapılarına bir kap su bırakmasını rica ediyorum. Unutmayın hayvanlara yapılan hizmet, aslında insanlığımıza yaptığımız hizmettir” şeklinde konuştu.