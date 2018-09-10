Kazım Kurt'tan Hikmet Çelik'e ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik'i makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yerel yönetimler, Çevre ve şehircilik Bakanlığı'na bağlandı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, meydana gelen idari yapı nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediyeler arasındaki ilişkiyi görüşmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik'i ziyaret etti. Çelik'in makamında gerçekleşen ziyarette ikili bir süre sohbet etti.

“Bundan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile daha çok mesai harcayacağız. Kent, imar, yapılaşma gibi görevlerin yanına çevre, çevre temizliği gibi görevler de aynı müdürlükte toplanıyor. Bundan sonra Milli Emlak Müdürlüğü ile ilgili işler de Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleşecek” diyen Başkan Kurt; bu konuları konuşmak ve fikir alışverişinde bulunmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şimdiye kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik'in, Odunpazarı Belediyesi'ne her konuda büyük destekler verdiğini ifade eden Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Bundan sonra bu desteklerin daha da artacağına inanıyoruz. Birlikte yeni yeni projeler üretmeyi hedefliyoruz. Görev alanının genişlemesi ve belediyelerle ilişkilerinin artması nedeniyle birlikte çalışma arzumuzu vurgulamaya geldik. Kendisine başarılar diliyoruz.”

Başkan Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çetin, belediyelerle olan ilişkilerinin daha da güçleneceğini belirtti. Ziyareti için Kazım Kurt'a teşekkür eden Çetin, çalışmalarında başarılar diledi.