Kazım Kurt’tan Kurban Bayramı mesajı

Mesajında barış ve kardeşlik vurgusu yapan Başkan Kurt, bayramların insanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağlarının pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine neden olduğunu kaydetti. Başkan Kurt mesajında, “Sevgi, saygı ve hoşgörünün simgesi olan bayramlar küslüklerin bittiği, büyük küçük herkesin ortak paydada buluştuğu özel günlerdir. Ülke olarak büyük bir ekonomik dar boğazdan geçiyoruz. Bu ekonomik krizi daha kolay atlatabilmemiz için birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ülkemiz zor günlere gebe, milletçe birbirimize destek vermemiz ve paylaşım içinde olmamamızı gerektiren bir süreç yaşıyoruz. Bayramlar, bir toplumda millet olmanın, omuz omuza olmanın, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın, kuvvetlendiği günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle dayanışma ruhunu kaybetmeden; hep birlikte sevgi, huzur, kardeşlik ve barış dolu nice bayramlar geçirmemiz dileğiyle Kurban Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.