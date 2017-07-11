Kent Bilişim Kurulu çalışmaları

Toplantısı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknopark toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, Eskişehir Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Taha Güven, Savronik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık, ATAP AŞ Genel Müdürü Ali İhsan Karamanlı ve Eskişehir Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Arda Genç ve diğer bilişim temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında Tepebaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Suat Yalnızoğlu, Eskişehir Kent Bilişim Kurulu tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar ve gelinen nokta hakkında bir sunum yaptı. Toplantıda daha sonra konuşmalara geçildi. Burada katılımcılara hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç bugüne kadar Eskişehir’de olmayan bir şeyin gerçekleştiğini ifade ederek, “Biz, ‘Bürokrasiye boğulmadan piyasaya nasıl

yararımız olur’ düşüncesiyle yola çıktık. 3 tane mühendisimize iş bulursak örneğin, bu işin katma değeri olur. TEI ve FORD Otosan’ın yaptığı şeyler çok önemli. Bugün dünyada iki konu çok önemli; bilişim ve tarım. O açıdan bilişim sektöründeki insanları bir araya getirmek çok önemli. Dağınık olmaktansa hepimizin aynı şeyleri konuşması önem taşıyor. Şehri bir yerde toparlayıp, artık bilişimin ne olduğunu insanlara göstermekte büyük fayda görüyorum. O yüzden bu kurul çok önemli. Teknik arkadaşlarımızın bu işi kolaylıkla çözebileceklerine inanıyorum. Arkadaşlarımız yan yana dursunlar. Bu güne kadar Eskişehir’de olmayan bir şey gerçekleşti. Herkese çok

teşekkür ediyorum” dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ise, “Her şeyimiz var ama ortada bir ürünümüz yok, patentimiz yok. Çevremizdeki iller aldılar başlarını gidiyorlar. Eskişehir, sosyal sermaye olarak 3. şehir. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Ortak bir değerimiz var. Bu şehrimiz, bilim ve hepimizin ortak çıkarları. Şehrimiz kalkındıkça bizler de kalkınacağız. Çocuklarımız ve torunlarımız faydalanacak. Bu boşlukları doldurmakla da ülkemize fayda sağlamış olacağız. Değerli başkanım, bu silikon vadisi kavramı henüz ülkemizde bir yere yerleşebilmiş değil. Unumuz, yağımız, şekerimiz var da niye helvamız olmasın? Sizlerin, hepimizin desteğiyle bu da olacaktır diye düşünüyorum. Şehrimiz; Ankara - İstanbul - Bursa altın üçgeninin ortasında diye ifade ediyorum. Burada olmak büyük bir avantaj. Biz, Osmangazi Üniversitesi olarak bu tür çalışmalara her zaman desteğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurul üyelerinin yönerge ve envanter çalışmaları ile toplantı devam etti. Atılan adımların Eskişehir’de yapılacak bilişim sektörüne yönelik çalışmalar için önemli bir aşamaya geldiği ve birlikte başarılabilecek çok sayıda proje olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. Eskişehir’de kamu-üniversite-sanayi işbirliği çalışma grubunun içerisinde yeni bir yapılanma ile oluşturulan kurulun; özel sektör, belediyeler, üniversiteler ve kamu ile önemli bir birliktelik oluşturması için çalışmalara devam edileceği bildirildi.