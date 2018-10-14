Yenilikçi bir yaşam boyu öğrenme platformu olan Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde dersler başlıyor.
Yenilikçi bir yaşam boyu öğrenme platformu olan Tepebaşı Kent Enstitüsü'nde dersler başlıyor.
Enstitü ile Anadolu'nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışını, günün gelişmiş e-öğrenme teknolojileriyle harmanlanıyor. Vatandaşlara yeni bilgiler öğrenme imkanı sunan Kent Enstitüsü eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi desteğiyle, ücretsiz olarak veriliyor. Üniversite-sektör işbirliği olması ile de ayrıca önem kazanan projede, alanlarında uzman akademisyenler, e-öğrenme uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler yer alıyor.
Girişimcilik, sosyal medya, finansal okuryazarlık, gıda güvenliği, etkili iletişim, müşteri ilişkileri ile İngilizce branşlarındaki derslere; hem çevrimiçi sistem üzerinden hem de Belde Evleri'nde yüz yüze katılarak başarıyla tamamlayanlar, Anadolu Üniversitesi ve Tepebaşı Belediyesi onaylı katılım sertifikalarını alabiliyor.