Kent ve kültür söyleşileri Ortaçgil ve Çınar ile başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kent ve kültür söyleşileri, yeni sezona Bülent Ortaçgil ve Mahmut Çınar'ı ağırlayarak başladı.

Şair Haydar Ergülen'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Eskişehirliler ile buluşan Ortaçgil ve Çınar, Türk müziği üzerine sohbet etti. Konuklar, katılımcılardan gelen soruları yanıtlarken Çınar'ın, Bülent Ortaçgil'i anlatan Bu Su Hiç Durmaz isimli kitabı hakkında da bilgiler verdi.

Söyleşide sanat hayatı hakkında konuşan Ortaçgil, “Yaptığım işlerle bilinmek isterim. İnsanlar merak edip de ‘Bu adam ne yapmış' derlerse bu benim için çok önemlidir. Müzik çok popüler bir sanattır. Kendinizi ifade edecek bir enstrümanı kullanabilmek için hayatınızın büyük bir bölümünü harcamak durumundasınız. Müzisyenler inanılmaz yalnız insanlardır. Çünkü tek başına geçer hayatın. O yalnızlık bende var tabi. Hayatım hep gitarımı çözmeye çalışmakla, hep bir şeyi çözmekle geçti. Şarkı sözlerimi nasıl yazdığım ile ilgili soru çok geliyor. Ben 17 yaşında Dostoyevski okumaya başladım. Dağarcığım o tarz insanların dağarcığı” ifadelerini kullandı.

Mahmut Çınar ise “Bir müzisyen olarak Türkiye'de müzik dünyasının nasıl bir dünya olduğunu, iyi bir müziğin nasıl sığdırıldığını gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu aynı zamanda bir müzik kitabı, müzik tarihini anlatan bir kitap” ifadelerini kullandı.

Söyleşi sonunda Melih Savaş, Ortaçgil ve Çınar'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Etkinlik, Mahmut Çınar ile Bülent Ortaçgil'in sevenleri için kitap imzalayıp fotoğraf çektirmeleri ardından son buldu.