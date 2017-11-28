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28 Kasım 2017 13:32

Kent ve Kültür Söyleşileri’ne Turhan Günay konuk olacak

Tepebaşı Belediyesi’nin Kent ve Kültür söyleşileri devam ediyor.

Kent ve Kültür Söyleşileri’ne Turhan Günay konuk olacak

28 Kasım 2017 13:32

Şair Haydar Ergülen’in koordinatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerin bu ay konuğu Gazeteci Yazar Turhan Günay olacak.


Turhan Günay, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi Oktay Ekinci Sahnesi’nde, 30 Kasım Perşembe günü saat 19.30’da ücretsiz ve halka açık olarak düzenlenecek “Kitapların Dili” konulu söyleşiye katılarak, Ergülen’in ve okurlarının sorularını yanıtlayacak.


Turhan Günay kimdir?


Turhan Günay, 1946’da Konya Ereğli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini yine Konya Ereğli’de gördükten sonra üniversite eğitimini almak için İstanbul’a geldi ve İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde okula başladı. Gazeteciliğe adımını da üniversite yıllarında attı ve 1968’de Günaydın grubunda muhabir olarak çalışmaya başladı. 1971’de efsane mizah dergisi Gırgır’ın Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi. Devam eden süreçte, Fırt dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü de üzerine aldı. 1983’e kadar devam eden bu görevlerinin ardından İletişim Yayınları bünyesinde çıkan Yeni Gündem dergisinin Yazı İşleri’nde çalışmaya başladı. 19852te ise Cumhuriyet Gazetesi’ne geçti. Cumhuriyet’te ilkin Siyaset adlı haftalık ek yayının Yazı İşleri’nde görev aldı. Ardından bu ekin adı 1986’da Pazar Dergi olarak değiştirildi ve Turhan Günay 1989’a kadar bu derginin kadrosundaydı. 1989’da, Cumhuriyet adını taşıyan ve Almanya’da yayımlanmak üzere çıkarılan gazeteyi hazırladı. 1992’den itibaren ise edebiyat ve kitap dünyasının temel taşlarından biri olarak görülen Cumhuriyet Kitap Ekibi’nin Yayın Yönetmeni.




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