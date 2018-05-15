Adalar mevkiinde toplanan üyeler, ABD ve İsrail’in attığı adımlara tepki gösterdi. Atılan sloganlar sonrası KESK Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan bir açıklama yaptı. Filistin halkına yapılanların hiçbir zaman unutulmayacağını aktaran Alkan, "ABD, Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini bugün bir kan banyosu eşliğinde Kudüs’e taşıyor. Filistinlilerin ulusal haklarını talep etmek için düzenlediği gösterilere, kurşun yağmuruyla karşılık veren İsrail Devleti, imza attığı katliamlara bir yenisini ekledi. Aralarında çocukların da olduğu onlarca Filistinli katledildi, bini aşkın kişi yaralandı. Kudüs kadimdir ve kardeşliğin bir arada yaşamasının başkentidir. Maalesef bugün emperyalistlerin ve bölgedeki işbirlikçi yönetimlerin kirli ellerini yıkadıkları bir kent haline getirilmiştir. Bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden olaylarda mazlum Filistin halkı ölü ve yaralılarını taşırken, açılış törenine katılmak için İsrail’e gelen emperyalist şefler ve işbirlikçileri, utanmadan kameralara gülücükler saçıyor. Bölge halkları ve insanlık elbette bu kanlı günü ve Filistin halkına reva görülen zulmü unutmayacak. Ezilen halklar mutlaka bu emperyalistlerden intikamını alacak" dedi.

"Hepimiz Filistinliyiz"

Yapılan soykırımlara karşı bölgedeki herkesin sustuğunu kaydeden Alkan, "Bugün İsrail Devleti’nin Filistin halkına uyguladığı soykırım politikaları karşısında başta bölgedeki işbirlikçi Arap yönetimleri dahil, herkes susmuş durumdadır. Ama bizim gibi dünyanın dört bir köşesindeki halklar ve emekçiler ile barbarlığa karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu haykırıyoruz. Bizler bugün burada timsah gözyaşları dökmüyoruz. Türkiye halkı, emeğiyle geçinen onuruyla yaşayan işçiler ve emekçiler her zaman olduğu gibi, bugün de Filistin halkının yanındadır. Hepimiz Filistinliyiz, hepimiz İsrail’e karşı direnişin bir parçasıyız" diye konuştu.

Açıklamaların ardından grup üyeleri sloganlar atarak dağıldı.