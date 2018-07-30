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30 Temmuz 2018 16:13

Kıbrıslı Bakandan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Kıbrıslı Bakandan Başkan Ataç’a ziyaret

30 Temmuz 2018 16:13

Ahmet Ataç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit ile bir araya geldi.


Ahmet Ataç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit’i ağırladı. Başkan Ataç’ın makamında gerçekleşen ziyarette Ataç, konuğu Özyiğit’e projeleri ve Tepebaşı Belediyesinin eğitime yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Ataç’ı başarılı çalışmalarından ötürü tebrik eden Özyiğit de yerel yönetimlerin eğitim konusunda üstlendiği rolün önemli olduğuna dikkat çekti. Gazeteci Can Hacıoğlu’nun da bulunduğu ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son bulurken Başkan Ataç, Özyiğit’e devrim otomobilinin camdan figürünü armağan etti.




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