İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kılıçdaroğlu Eskişehir ziyaretini tamamladı

Eskişehir’e, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarını tamamlayarak Ankara’ya hareket etti.

Eskişehir'e, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarını tamamlayarak Ankara'ya hareket etti.


Eskişehir temaslarını gün boyu sürdüren Kılıçdaroğlu, Eskişehir Aydınlanma Buluşması'na katıldıktan sonra yürüyerek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Basına kapalı görüşmelerin ardından buradan hareket eden Kılıçdaroğlu, son olarak Köy Enstitüleri Derneği Kurucu Üyesi Bircan Bircan'ın evine taziye ziyaretinde bulundu. Temaslarını tamamlayan Kılıçdaroğlu, karayolu ile Ankara'ya hareket etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.