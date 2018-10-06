Kılıçdaroğlu Eskişehir'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi.

Ankara'dan karayolu ile Eskişehir'e gelen Kılıçdaroğlu, polis uygulama noktasında durdu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ve partililer Kılıçdaroğlu'nu polis noktasında karşılarken, ardından konvoy buradan ayrıldı.

Kılıçdaroğlu ilk olarak önceki gün Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün babaevini ziyaret etti.

Emek Mahallesi'nde şehidin babası Turan Gök, annesi Nurcan, kardeşleri Burak ve Batuhan'a başsağılığında bulunan Kılıçdaroğlu, daha sonra partililerle öğlen yemeğinde buluşacak.