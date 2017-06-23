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23 Haziran 2017 11:54

Kılıçdaroğlu’ndan Odunpazarı’na teşekkür

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Kılıçdaroğlu’ndan Odunpazarı’na teşekkür

23 Haziran 2017 11:54

Kazım Kurt ve Odunpazarı Belediye personeline teşekkür etti.


Adalet Yürüyüşü’nde 9 günü geride bırakan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşe katılanlara zorlu hava şartlarında barınma ve yemek desteği sağlayan Odunpazarı Belediyesi’ne teşekkür etti. Başkan Kurt’a teşekkürlerini özel olarak ileten Genel Başkan Kılıçdaroğlu, personele de tek tek teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çekildi.


Bir televizyon kanalına verdiği röportajda da Odunpazarı Belediyesi’ne destek için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Hepsinin emeğine sağlık. Zorlu hava şartlarında bizimle birlikte yürüyen yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaları için canla başla çalıştılar. Çok önemli destek verdiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.




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