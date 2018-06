Kiminin parası kiminin duası

Örf ve adetlerimizden gelen mezarlık ziyaretleri, günümüzde manevi değerini yitirerek iyice azalmaya başladı. Artık sadece arefe günlerinde ya da bayramdan bayrama yapılan ziyaretlerin yanı sıra, mezarların temizliği ve bakımı da önceleri aile bireyleri tarafından yapılırken şimdilerde ise temizlik şirketlerince yapılıyor. Şehir dışında olan ya da mezarları ziyaret edecek vakit bulamayan vatandaşlar da bu bakımları şirketlere ya da kişilere verdikleri ücret ile yaptırıyor.

“Genç nesil birçok örf adetten kendini soyutlamaya çalışıyor”

Eskişehir’de mezarlığı ziyarete gelen Sabri Bükülmez, genç neslin birçok örf ve adetten kendini yavaş yavaş soyutlamaya çalıştığını ifade ederken, “Aslında iyi bir alışkanlık değil mutlaka. Daha ziyade ailece gelip, dualarımızı edip mezarlarımızın bakımını yapmak tabi ki akla ve mantığa uygun. Tabi ki güzel bir şey. Hem dinimizce zaten kutsal bir olay. Hani her ne kadar dense bile yukarıdan, uzaklardan dualar okunsa da gidiyor falan denilse de bu örf ve adettir, bizim dinimizce de uygun bir şeydir. Harika oluyor, şimdi bakıyorsun komşunun mezarına dualar ediyorsun. Hatta ona da bir bidon su döküyorsun. Onun sevabı artık Allah’a kalmış bir şey. O ayrı bir olay ama çevre komşulara da en azından bir bakım yapmış oluyorsun. Bizimle beraber gençlerin gelmesinin mutlaka daha güzel olacağına inanıyorum” dedi.

“Kendi ellerimizle, emeğimizle mezarlarımızı kontrol altına alıp bakmamız lazım"

Mezarları ziyaret etmeyip bakımlarını başkalarına yaptırmanın hoş olmadığını ifade eden Bükülmez, “Son dönemlerde bu da çoğaldı tabi. Ama 50 lira 100 lira her neyse bir para karşılığında yapılıyor ama bence pek uygun değil yani bana göre uygun değil. ‘Neden uygun değil?’ Artık iletişim araçları var yani araçlar var; otomobillerimiz var, binip gelmemiz daha uygun olur. Kendi ellerimizle; emeğimizle mezarlarımızı kontrol altına alıp bakmamız, itinayla bakmamız ve meftanın yakını olarak daha uygun olur bence. Tamamen ihmal edilmiş kabirler bence uygun değil, iyi değil. Mutlaka bir yakını vardır onun buralarda. Bir tembihleyip emanetini o şekilde temizlemeleri bence daha uygun. Atalarımızın sayesinde yaşıyoruz. Atalarımız olmasaydı biz burada olur muyduk? Mümkün değil böyle bir şey. Atalarımız her zaman bizim başımızın tacıdır her zaman. Dualarımızı okuyacağız, Kur’anlarımızı okuyacağız. Onlara ne gerekiyorsa onları yapmak zorundayız. Yaşam sadece dışarıda hayatımızı yaşamak değil ki. Ölenlerin arkasından birtakım şeyler okumak zorundayız. Onlarla ilgilenmek zorundayız. Zekatlarımızı vermek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Geçmişini, özünü hatırlayıp gelecek mezarlığı ziyaretler edeceksin”

Bayramdan bayrama değil de cumadan cumaya eli boş oldukça gençlerin gelmesi gerektiğini ifade eden Ekrem Çiçek ise “Anaları var, babaları var, ataları var bunları hatırlamak lazım. Yani eskiyi hatırlamazsan yeniyi düşünemezsin hesabı. Geçmişini, özünü hatırlayıp gelecek mezarlığı ziyaretler edeceksin. Bizim de gelip dönüp dolaşacağımız yer burası. Başka yerimiz yok. Parayla olmaz nesini parayla yaptıracaksın? Böyle bir saçmalık olmaz, olamaz yani. Aslında bunu belediyenin engellemesi lazım. Engeller de belediye, öyle parayla bakım olamaz” şeklinde konuştu.