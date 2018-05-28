Kimsesiz çocukların kimsesi oldular

Osmangazi Üniversitesi içerisinde yapılan program, Auto Show 26 Otomobil Sporları Derneği öncülüğünde düzenlendi. Türkiye’nin hemen hemen tüm bölgelerinden katılım gösteren otomobil grupları, 50 yetim çocuğun kimsesi olabilmek için uğraştı. Ailelerin katılım gösterdiği programda, kimsesiz çocuklar aile ortamında iftar yapmanın tadını çıkarttı.

Programı değerlendiren Auto Show 26 Otomobil Sporları Derneği Başkanı Hasan Akbaş, "500 üyemizin katılımlarıyla gerçekleşen iftar programımıza gösterilen ilgiden dolayı memnun olduk. Çünkü farklı bölgelerden birçok otomobil grubu da bizimle birlikte oldu. 50 kimsesiz çocuğumuzu kendi araçlarımızla alarak, iftar programımıza dahil ettik. İftar saatinde tüm kimsesiz çocuklarımızı ailelerin yanlarına oturtarak birazda olsa aile ortamı yaşamalarını istedik. Etkinlik boyunca çocukların yüzlerinde gülümseme eksilmesin diye hacivat-karagöz gölge oyunu, palyaco ve süs balonlarıyla onlara güzel bir akşam yaşatmaya çalıştık" dedi.