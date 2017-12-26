Kireçlenmenin nedenleri ve çözümleri

Recep Kurnaz, osteoartrit (kireçlenme) hastalığı hakkında uyarılarda bulundu.

Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit, iskelet sistemindeki eklemleri oluşturan kıkırdak yapıların zamanla hasara uğraması sonucu meydana geliyor. Dr. Recep Kurnaz, kireçlenmenin vücutta sıklıkla diz, kalça, el ve omurgadaki eklemlerde görüldüğünü belirterek, rahatsızlığın erken fark edildiği takdirde hafifletilebileceğini söyledi. Dr. Kurnaz, "Normalde kıkırdak, sürtünmenin az olduğu kaygan ve pürüzsüz bir dokuyken, osteoartrit eklem yüzlerindeki kıkırdağın giderek kötüleşmesine ve pürüzlü hale gelmesine yol açıyor. Aktif bir hayat sürmek, ideal kiloyu korumak ve diğer tedaviler rahatsızlığın ilerlemesini yavaşlatarak, ağrıların azalmasında ve eklem fonksiyonlarının artırılmasında yardımcı oluyor. Belirtileri genellikle yavaş gelişen ve zamanla kötüleşen kireçlenme, eklemlerde ağrı ve hassaslığa, sertliğe, esneklik kaybına, çıtırtı tarzında seslere ve kemik çıkıntılarına neden olabiliyor. Kişilerin özellikle merdiven inip çıkarken ve çömelirken olan diz ağrılarından yakınıyor. Eğer geçmeyen eklem ağrısı veya sertliği varsa, vakit kaybetmeden bir ortopedi uzmanına başvurulması gerekiyor" dedi.

"Kadınlarda daha sık rastlanıyor"

Rahatsızlığa yakalanma riskinin yaş ilerledikçe arttığını ve kadınlarda daha sık görüldüğünü ifade eden Dr. Recep Kurnaz, "Bazı insanlarda kalıtımsal olarak, bazı insanlarda da doğumsal deformite kusurları sebebi ile osteoartrit oluşma ihtimali var. Ayrıca sebebi bilinmese de kadınlarda daha sık görülüyor. Artan vücut ağırlığının da kalça ve diz gibi ağırlık taşıyan eklemlerin üzerinde stres oluşturacak çeşitli yollarla osteoartrite katkıda bulunuyor. Spor yaparken veya geçmişte herhangi bir kaza nedeniyle ekleme gelen travmalar sonrası ya da bir eklem üzerine baskı yapan mesleklerde osteoartrit gelişebiliyor" diye konuştu.

"Egzersiz ve kilo kontrolü gerekiyor"

Kireçlenme tedavisinde en önemli iki faktörün egzersiz ve sağlıklı kiloda kalmak olduğunu vurgulayan Dr. Recep Kurnaz, "Osteoartrit zamanla kötüleşen dejeneratif bir sağlık sorunu olmasına rağmen, belirtileri yaşam tarzındaki etkili değişiklikler, tedaviler, ilaçlar ve cerrahi yöntemler ile iyileştirilebiliyor. Osteoartrit tedavisinde en önemli iki şeyi, egzersiz yapmak ve sağlıklı bir kiloda olmak. Bazı anti-inflamatuar ve kronik ağrıların tedavisinde kullanılan ilaçlarında rahatsızlığa bağlı şikayetleri azaltabilir. Eklem çevresindeki kasları güçlendirmek için yapılacak egzersizleri içeren fizik tedavi protokolleri kadar yüzme ya da yürüyüş gibi düzenli yapılan hafif aktiviteler de ağrının azalmasında ve eklem hareketlerinin artmasında etkili olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Cerrahi işleme başvurulabiliyor"

Son olarak tedavilerin sonuç vermemesi halinde cerrahi yöntemlerin tercih edildiğini söyleyen Dr. Kurnaz şunları söyledi;

"Eğer tüm bunlardan fayda görülmezse, en son enjeksiyon ve cerrahi yöntemler tercih edilebiliyor. Eklem ağrılarını azaltmada kortikosteroid enjeksiyonları yılda 3-4 kez yapılabilir. Fazla dozda yapılması halinde ilaç, eklem hasarını daha da kötü hale getirebilir. Hyaluronik asit, normal eklem sıvısında bulunan bir bileşen ile benzer özellikte olduğu için dizde ağrı kesici etkiye sahip. Bu enjeksiyonlar oluşmuş kıkırdak hasarını geriye çevirmez. Ancak, daha sonrasında oluşacak hasarın yavaşlamasına katkısı oluyor. Bunların dışında diğer bir tedavi yöntemi ise, protez olarak bilinen eklem replasmanı ameliyatı. Bu ameliyatlarda hasar gören kıkırdak düzgün kesiler ile alınarak, yerlerine vücuda uygun özel olarak üretilen implantlar yerleştiriliyor. Bu sayede kişiler eklem ağrılarından kurtularak günlük aktivitelerini rahatlıkla yapabiliyor."