Kırım Türkü çocuklardan Ataç’a ziyaret

Ahmet Ataç’ı ziyaret etti.

Başkan Ataç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Kiev’de bulunan Kırım Ailesi Kültür Merkezi’nden Türkiye’ye gelen çocuklar ve eğitmenlerini, Kırım Dernekleri Platformu Bursa Temsilcisi Haluk Yaşayanlar ve Eskişehir Kırım Halkbilim Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Recep Şen ile birlikte Meclis Salonu’nda ağırladı. Burada çocuklar ile selamlaşarak sohbet eden Başkan Ataç, Eskişehir’in Kırımlılar için özel bir yer olduğunu belirtti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç, çocuklara satranç takımı da armağan etti.

Misafir heyet de Başkan Ataç’a günün anısına üzerinde Kırım’a özel işlemelerin bulunduğu bir tabak hediye etti. Çocuklar ile beraberindekilerin Başkan Ataç’a misafirperverliğinden ötürü teşekkür ettiği ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.