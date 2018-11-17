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Kırka'da Kapalı Pazaryeri yapımına başlandı

Eskişehir’in Seyitgazi Belediyesi tarafından Kırka Beldesi Kapalı Pazar Yeri’nin yapımına başladı.

Eskişehir'in Seyitgazi Belediyesi tarafından Kırka Beldesi Kapalı Pazar Yeri'nin yapımına başladı.


Kırka'da vatandaşlar ve pazar esnafının yaz-kış rahatlıkla kullanabileceği yeni modern kapalı pazar yerinin yapımına başlandı. Yapılan pazar yeri hem kış hem de yaz aylarında vatandaşlar ve esnaf tarafından kullanılabilecek. Yatırımların hızla yükseldiği Kırka'da bulunan ve temeli atılan pazar yerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Bölgemizin ilk ve modern kapalı pazar yerini kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Otoparkı ve yanında sosyal alanları olan projemizle birlikte Kırka'ya yakışır bir pazar yerini ilçemize kazandıracağız. Sosyal etkinliklerin yapılabileceği, yaz-kış halkımızın ve esnafımızın en uygun şartlarda ve koşullarda yararlanabileceği tamamı kapalı pazar yerimiz şimdiden hayırlı olsun. Hemşehrilerimizin rahatı ve huzuru için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Pazar yeri ile birlikte Kırka'mızda birçok çalışmamızda eş zamanlı sürdürüyoruz" dedi.

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