Kırka’da karne sevinci

Kırka Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Okul Müdürü Murat Tetik, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler, karnelerini okul müdürü ve öğretmenlerinin elinden aldı. Burada öğrencilere yönelik konuşan okul müdürü Murat Tetik; "Sizler bizim için çok değerlisiniz. Yorucu ve yoğun temponun sonunda yıl sonumuza geldik. Sizlere tavsiyem bol bol dinlenip, kitap okumanızdır. Karneleriniz ister çok iyi isterse beklentilerinizin altında olsun. Bu sizin kendinizi değerlendireceğiniz göstergelerden sadece birisidir. Karnesi beklediği gibi olmayanların aşırı üzülmesi, iyi olanların ise nasıl olsa iyiyim bir şey yapmama gerek yok düşüncesi ile kendini çok rahat hissetmesi doğru bir tutum değildir. Karnedeki sonuçları doğru değerlendirmeniz ve buna göre de planlı tatil yapmanızı öneriyorum" diye belirtti.

Daha sonra tören hatıra fotoğrafı ile sona erdi.