Kırka'da Mevlid-i Nebi kutlama programı

Seyitgazi Kırka mahallesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun sene-i devriyesi münasebeti ile "Peygamberimiz ve Gençlik" temalı program düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kırka Mahallesi Maden Camii İmam-Hatibi Halil Sak'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Müftüsü Sait Dizen, yaptığı açılış konuşmasında "Peygamberimizin hayatı, yüce ahlakı ve davranışlarının bizim için rol model olduğunu vurgulayarak bir Müslümanın Peygamberimizin bu örnekliğini alıp hayatına uygulaması gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl belirlediği temada bunu vurgulayarak "Peygamberimiz ve Gençlik" olmuştur. Gençlerimiz bizin tüm varlığımız ve geleceğimizdir. Bizim hem manevi hem maddi bütün yatırımımız onlar içindir" dedi.

Programa katılan Beylikova İlçe Müftüsü Yusuf Savuran ise konuşmasında; "Gençler, toplumun geleceğidir. Şu an sahip olunan maddi ve manevi kazançların tamamı gelecekte gençlerimize emanet edilecektir. Bu yüzden ruh ve beden yönünden sağlıklı, inanç ve sorumluluk duygusuna sahip gençlerin yetiştirilmesi en önemli görevlerimizdendir. Bu sebeple yüce dinimiz İslam, gençlerin faydalı ilim, hür düşünce ve bağımsız teşebbüs kabiliyeti ile yetiştirilmeleri konusunda ebeveyne, topluma ve bilhassa eğitimcilere büyük sorumluluk yüklemektedir" diye belirtti.

Kırka Hz. Fatıma 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerimizin okuduğu İstiklal Marşı ve ilahilerle program sona erdi.

Program sonunda katılımcılara Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından hazırlanan "Peygamberimiz ve Gençlik" isimli kitap dağıtıldı.