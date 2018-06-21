Kırka’ya hastane geliyor

Dr. Emine Nur Günay’ın girişimleri ve Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerinin sonucunda Kırka’ya "10 Yataklı Entegre Hastanesi" yapılmasına karar verildi.

Dr. Emine Nur Günay’ın bir yılı aşkın bir süredir Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonuçlandı. Seyitgazi İlçe Merkezi’ne yapılması planlanan hastane, Seyitgazi’nin Kırka Mahallesi’nde inşa edilecek. Kırka’nın, Seyitgazi’nin en büyük mahallesi olduğunu söyleyen Günay, bor işletmelerinde olası bir iş kazasında daha kısa sürede müdahale yapılabileceğini belirtti.

Günay’ın Sağlık Bakanlığı ile görüşmeleri sonucunda 2017 yıl sonuna doğru yatırım yapılması teklif edildi. Yer teslimi Mart 2018’de gerçekleşen 10 Yataklı Entegre Hastane Yapım Projesi tamamlandı ve ihale sürecinin Temmuz ayında yapılması öngörülüyor.