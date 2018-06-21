Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 15:27

Kırka’ya hastane geliyor

AK Parti Milletvekili Prof.

Kırka’ya hastane geliyor

21 Haziran 2018 15:27

Dr. Emine Nur Günay’ın girişimleri ve Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerinin sonucunda Kırka’ya "10 Yataklı Entegre Hastanesi" yapılmasına karar verildi.


Dr. Emine Nur Günay’ın bir yılı aşkın bir süredir Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonuçlandı. Seyitgazi İlçe Merkezi’ne yapılması planlanan hastane, Seyitgazi’nin Kırka Mahallesi’nde inşa edilecek. Kırka’nın, Seyitgazi’nin en büyük mahallesi olduğunu söyleyen Günay, bor işletmelerinde olası bir iş kazasında daha kısa sürede müdahale yapılabileceğini belirtti.


Günay’ın Sağlık Bakanlığı ile görüşmeleri sonucunda 2017 yıl sonuna doğru yatırım yapılması teklif edildi. Yer teslimi Mart 2018’de gerçekleşen 10 Yataklı Entegre Hastane Yapım Projesi tamamlandı ve ihale sürecinin Temmuz ayında yapılması öngörülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç