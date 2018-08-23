’Kırmızı Düdük’ kampanyası devam ediyor

Kurban Bayramı sebebiyle trafik uygulamalarına ağırlık veren ekipler, önlemler almaya devam ediyor. Bayram sebebiyle şehir dışına çıkan vatandaşların daha dikkatli olması ve kazaların daha az yaşanması için ’Kırmızı Düdük’ uygulaması yapılıyor. Bu uygulama ile araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük dağıtarak araç içerindeki trafik görevlisi ilan edildi. Ankara-Eskişehir Karayolunda bulunan trafik uygulama noktasını ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, burada önce görevlilerin bayramlarını kutladı. Ardından burada durdurulan araç içerisindekileri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Mehmet Ersoy, kazaların daha az yaşanması için çocuklara bu uygulamayı yaptırdıklarını ifade etti.

"Acıları dindirebilmenin en temel yolu sürücülerimizin kurallara uyması"

Burada bir açıklama yapan Bakan Yardımcısı Ersoy, "Hepimizin takip ettiği gibi bayramın ülke genelinde huzur içinde geçmesi için İçişleri Bakanlığı olarak tedbirler aldık. Bayram öncesi bu tedbirleri gerek bakanımız, gerek bakan yardımcılarımız açıkladılar. Hem asayiş ve güvenlik açısından hem de trafik terörüne karşı çok yoğun tedbirler uygulamaya çalışıyoruz. Halkımızın huzur ve güven içinde acısız bir bayram geçirebilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bu vesile ile bugün de bu yol hattında trafik uygulama noktalarımızı ziyaret ederek hem görevlilerimizin bayramlarını kutlamayı hem de vatandaşlarımızın bu hususlardaki duyarlılıklarını bir kez daha hatırlatmayı amaçlıyoruz. Böyle bir yolculuğa çıktık. Bayram başladığından bu yana hepimizi üzen trafik kazalarında bütün aldığımız önlemlere rağmen karşı karşıya kalıyoruz. Bildiğim kadarıyla bu saat itibariyle 90’a yakın kaybımız oldu. Bu acıları dindirebilmenin en temel yolu sürücülerimizin kurallara uyması onların kurallara uymalarını teşvik etmek amacıyla çocuklarımızı annelerine, babalarına, büyüklerine karşı arabanın içinde trafik memuru ilan ettik. Onlara birer kırmızı düdük verdik. Aklımıza gelen her yolu, yöntemi deniyoruz. Ama sonuçta bu işi asli unsurunun bugün yol ve araç kalitelerimizi dikkate alırsak sürücülerin bizzat kendilerinin olduğunu sürücülerin mutlaka daha dikkatli ve duyarlı davranmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmayı bir görev biliyoruz. İnşallah dönüş yolunda giderken yaşadığımız acıları yaşamadığımız dikkat, duyarlılık ve sabırla yolculuklarımızı yaparız. Gideceğimiz noktalara güvenle varırız inşallah" dedi.

Ziyarete İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Muhittin Varol, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer ilgililer katıldı.