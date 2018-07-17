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17 Temmuz 2018 15:34

Kırsal mahalle sakini çocuklara Tepebaşı Belediyesi’nden karne hediyesi

Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahallelerde bulunan Belde Evleri’nde çeşitli dallarda düzenlenen eğitimlere katılan çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’ni ziyaret etti.

Kırsal mahalle sakini çocuklara Tepebaşı Belediyesi’nden karne hediyesi

17 Temmuz 2018 15:34


Kırsal mahalle sakini çocuklara karne hediyesi olarak düzenlenen etkinlikte 6-15 yaş arası çocuklar, her gün farklı bir Belde Evi’nden gelerek hem sağlıklı biçimde yüzme öğreniyor hem de eğleniyor. Salı günleri Gazipaşa Belde Evi’nden 27 çocuk, Çarşamba günü Gündüzler Belde Evi’nden 38 çocuk, Perşembe günleri Çukurhisar Belde Evi’nden 45 çocuk ve Cuma günleri Fevzi Çakmak Belde Evi’nden 45 çocuk eğitmenleri ve gözetmenleri eşliğinde yüzme öğreniyor.


Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Su Sporları Merkezi, engelli ve çocuk dostu bir tesis olarak uzman ekibi ile su sporlarını ulaşılmaz olmaktan çıkarıyor. “Tepebaşı’nda yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak” sloganıyla düzenlenen ve 1 ay boyunca devam edecek etkinliğe katılan çocuklar da yüzmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür etti.




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