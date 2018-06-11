Kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor

Çalışmalar kapsamında Yukarı Söğütönü Mahallesi’nden Keskin Mahallesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol yapım çalışmalarında sona gelindi. Ekipler yol üzerinde satıh kaplama işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Satılmış, Uludere ve Karagözler Mahallelerinde de yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ihtiyaçlar ve gelen talepler doğrultusunda Tepebaşı ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de üst yapı işlerinin aksatılmadan süreceğini belirtti.