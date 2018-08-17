Kırsaldaki çocuklar yüzme öğrendi

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, kırsal mahallelerden gelen çocukları misafir ederek yüzme eğitimlerine ev sahipliği yaptı. Tepebaşı Belediyesinin kırsal mahallelerde bulunan Belde Evleri’nde çeşitli branşlarda düzenlenen eğitimlere katılan 340 çocuk, uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde yüzmenin keyfini çıkardı. Gazipaşa, Çukurhisar, Gündüzler, Muttalip, Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde bulunan Belde Evleri’ne kayıtlı 6-15 yaş arası öğrenciler, uzman eğitmenlerin gözetiminde hem yüzmeyi öğrenerek eğlendi hem de sağlıklı bir şekilde spor yaptı. Kırsal mahalle sakini çocuklara karne hediyesi olarak hazırlanan yüzme kursuna katılan çocuklar, gözetim altında ve güvenli bir ortamda yüzme öğrendikleri için mutlu olduklarını ifade ederek Tepebaşı Belediyesine teşekkürlerini iletti.