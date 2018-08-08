Kırsaldaki çocukların havuz keyfi

Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahallelerde bulunan Belde Evleri’nde çeşitli dallarda düzenlenen eğitimlere katılan çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’ne gelerek yüzmenin keyfini çıkarıyor. Bu kapsamda Cumhuriyet, Gazipaşa ve Muttalıp’tan Su Sporları Merkezi’ne gelen 6-15 yaş arası yaklaşık 50 çocuk, yüzme eğitimlerine katıldı. Kırsal mahalle sakini çocuklara karne hediyesi olarak hazırlanan yüzme programı kapsamında, Su Sporları Merkezi’ne her gün farklı mahalleden çocuklar geliyor. Çarşamba günleri Gündüzler, Perşembe günleri Çukurhisar ve Cuma günleri Fevzi Çakmak Belde Evi’nden gelen çocuklar, eğitmenleri ve gözetmenleri eşliğinde yüzme öğreniyor.