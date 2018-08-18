Kırsaldaki vatandaşlara ücretsiz tıraş hizmeti

Tepebaşı Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde ikamet eden yaşlı vatandaşlar için başlatılan ücretsiz tıraş hizmeti başladı. Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı kırsal mahallelerde bulunan yaşlılar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, engelliler, yatalak durumda olanlar ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara yönelik sağladığı tansiyon, şeker, kolesterol, vücut sıcaklıkları gibi değerlerin kontrol edildiği sağlık taramalarının ardından son olarak tıraş hizmetini de Kurban Bayramı öncesinde başlattı. Tepebaşı Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz tıraş hizmeti ilk olarak Kızılinler, Mollaoğlu, Takmak ve Musaözü mahallelerinde gerçekleşti. Tıraş hizmetinden faydalanan vatandaşlar saç ve sakal tıraşı olmaktan memnun olduklarını belirterek, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kırsal mahallelerde bakım hizmetlerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini ifade etti.