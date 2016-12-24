Kış aylarında sokak hayvanlarını unutmayın

Soğuk havalarda dışarıda yaşamak için çaba sarfeden sokak hayvanları bir yandan da soğuk havalar ve açlıkla mücadele ediyor.

Kış şartlarının gelmesinin ardından sokak hayvanları hem yiyecek su hemde barınma sorunu ile karşı karşıya kaldı. Hava sıcaklıklarının eksi derecelerin altında seyretmesi en çok sokak hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulamayan hayvanlar, donma tehlikesiyle de karşı karşıya kalıyor. Sokak hayvanlarına yardım etmek isteyen vatandaşların ise korunaklı yerlere artık yemekleri ve suları koymaları öneriliyor. Özellikle kediler için ise karton kutulardan pratik olarak yapılacak evler donmalarının önüne geçecek. Hayvan barınaklarında bulunan hayvanlar içinde yetkililer kış ayı dolayısıyla önlemler alıyor. Suların donması nedeniyle kısa sürede değişimini yapan ekipler, birçok hayvanı kapalı alanlarda tutmaya çalışıyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesi sonucunda sokak hayvanları ile ilgili alınacak önlemler hakkında konuşan Veteriner Hekim Evren Fatih Mumcu, bu aylarda özellikle hayvanların gıdaya, yemeye ve suya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sokak hayvanlarına vatandaşların yardım etmesi gerektiğini ifade eden Mumcu, “Akşamları artan yemeklerini evlerinin kenarlarına, uygun bir kaba koyabilirler. Sular malum donuyor. Bunun için de mümkünse böyle inşaat gibi noktaların içerilerine sularını koyarlarsa daha iyi olur. Çünkü biz çok yere su koyuyoruz ama bu soğuklarda eksi 10’larda sular donuyor. Lütfen suları da korunaklı yerlere koyalım. Hayvanlarımızı doyurmaya çalışalım, onları aç bırakmayalım. Aç kaldıkları zaman insanlara, çevreye, birbirlerine saldırabilirler. Özellikle soğuktan korumak için kedilerimize küçük karton kulübeler yapmayı öneriyoruz. Bunun için kartonları birleştirerek zaman zaman bazı noktalara korunaklı alanlar yapabiliriz. En azından soğuk kış günlerinde onları bir nebze olsun ısıtmış oluruz” dedi.