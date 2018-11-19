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Kısa filmlere yüksek telif ödemesi

Kısa Film Yönetmenleri Derneği, Eskişehir Uluslararası Film Festivali (EFF)’nde gösterilen kısa filmlere telif ödenmesine aracılık etti.

Kısa Film Yönetmenleri Derneği, Eskişehir Uluslararası Film Festivali (EFF)'nde gösterilen kısa filmlere telif ödenmesine aracılık etti.


Ocak 2018'de kurulan Kısa Film Yönetmenleri Derneği'nin kuruluş amaçlarından biri de film festivallerinde gösterilen kısa filmlere ödenmesi gereken telifler konusu. Yaklaşık 11 aydır çalışmalarını sürdüren dernek, şimdiye dek kısa filmlere 15 bin TL telif ödenmesine aracılık etti. Türkiye'nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metraj film festivali olan ve bu yıl 20. düzenlenen Eskişehir Uluslararası Film Festivali (EFF) ile derneğin yaptığı iş birliği sonrasında festival, kısa filmcilere Türkiye'de ödenen en yüksek telif bedelini ödemeyi kabul etti. Festival (EFF), filmleri yarıştırmadan tüm filmlere ödediği yüksek telifle üretimin önemine de dikkat çekiyor.


Kısa Film Yönetmenleri Derneği seçkisinin de yer aldığı kısa filmler, 21 Kasım'da Eskişehir Cinemapink'te, 24 Kasım'da Sinema Anadolu'da seyirciyle buluşacak.

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