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28 Aralık 2016 17:26

Kışın yüzmek vücut direncini arttırıyor

Kışın yüzmek vücut direncini arttırıyor

28 Aralık 2016 17:26

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi, Eskişehirlilerin su sporları ile buluşma noktası olmaya devam ediyor.
Uzmanların özellikle kış aylarında insan sağlığı üzerine olumlu etkileri olduğunu belirttiği yüzme sporu hastalıklara karşı direnç sağlıyor. Solunumun hızı ve derinliğini kaliteli hale getirerek astımlı hastaların iyileşmesinde de önemli rol oynayan yüzme sporunun Eskişehir’de adresi olan Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi kayıtları bu yıl da büyük ilgi gördü.
Tepebaşı Belediyesi’nin “Uluslararası Leeds Sertifikalı” çevreci binası Su Sporları Merkezi, her kayıt dönemi büyük ilgi görüyor. Başta çocuklar olmak üzere her yaştan insana kapılarını açan merkez bu güz döneminin ardından ocak ayında başlayacak kış dönemi hazırlıklarına başladı. Su Sporları Merkezi’nde kış dönemi 1999-2012 doğumlu çocuk kayıtları 29-30 aralık günleri 09:00-12:00/13:00-16:00 saatleri arasında yapılacağı belirtilirken, tesis yetkilileri Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda ısıtıldığını belirterek kış aylarında da talebin yüksek olduğunu söyledi.



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