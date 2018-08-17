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17 Ağustos 2018 16:25

Kist Hidatik hastalığına dikkat

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

Kist Hidatik hastalığına dikkat

17 Ağustos 2018 16:25

Dr. Uğur Bilge, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunarak Kurban Bayramı’nda yapılan kesimler sonrası kistli sakatatların, köpek ve diğer etçil hayvanların ulaşamayacağı şekilde bertaraf edilmeleri gerektiğini vurguladı.


Müdür Bilge, Kist Hidatikhastalığının, hayvanlardan insanlara bulaşan bir parazit hastalığı olduğunu belirterek, "Kist hidatik kedi, köpek gibi hayvanlardan insanlara geçen bir parazit nedeniyle başta karaciğer olmak üzere bazı organların içinde, içi sıvı dolu kistlerin oluşmasıdır. Kist hidatik en çok karaciğerde olmak üzere, akciğer, dalak, böbrek, kalp gibi birçok organda oluşabilir. Kistin büyüklüğü, karaciğerde yerleştiği bölge, içindeki parazit yavrularının canlı olup olmaması ve iltihaplı olup olmamasına bağlı olarak değişir. En sık karşılaşılan şikayetler karın ağrısı, bulantı, kusma, şişkinlik, sarılık, zayıflama ve ateştir" dedi


Hastalığın bulaşma yollarını anlatan Dr. Uğur Bilge , "Paraziti taşıyan köpek, çakal, tilki, kurt gibi hayvanların dışkısı ile parazitin yumurtaları etrafa saçılır. Meyve ve sebze gibi yiyecekler bu yumurtalar ile kirlenir. Bu şekilde kirlenmiş yiyeceklerin tüketilmesi nedeniyle hastalık insanlara bulaşabileceğini" ifade etti.


Hastalıktan korunma yollarını anlatan Dr. Bilge, "Kurban Bayramında kestiğiniz hayvanların kistli organlarını köpeklere yedirmeyin, derin bir çukura gömün. Sebze ve meyveleri iyice yıkadıktan sonra tüketin. Köpeklere dokunduktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Kaynağını bilmediğiniz suları içmeyin" şeklinde konuştu.


Dr. Bilge ayrıca; ildeki hayvan satış pazarlarında ve kurban kesim yerlerinde sağlıklı yaşam araçları ile stand açtıklarını, bu kapsamda hayvan pazarındaki satıcı ve halka yönelik Kist Hidatik hastalığına ait bilinçlendirme broşürleri dağıtıldığını belirtti.




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