Kitapçıda çalışa çalışa 2'inci kitabını çıkardı

Eskişehir'de özel bir kitapçıda müşteri temsilcisi olarak görev yapan Tolga Demirel, çalışma ortamından etkilenerek 2 kitap yazdı.

Uzun yıllar kitapçıda çalıştıktan sonra edindiği deneyimlerle kitap yazmaya karar veren Tolga Demirel, ilk kitabı olan ‘Benim Aslım'ı geçen sene çıkardı. Çok güzel geri dönüşler aldığını ve bunun kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren Demirel, 2'inci kitabını da çıkarmaya karar verdi. ‘Soruyorum' isimli son eserinde denemelerden oluşan ve soru-cevaplarla gündelik yaşamdaki konuları farklı bir bakış açısı ile değerlendiren genç yazar, ilerleyen yıllarda da kitap yazmaya devam etmek istiyor.

‘Soruyorum' kitabı ile ilgili görüşlerini paylaşan Tolga Demirel, güzel bir eser ortaya çıkardığına inandığını dile getirerek, “Umarım meraklılar tarafından beğenilen bir kitap olur. Herkesin yaşadığı konuları hikayeleştirip, birleştirip soru-cevap şeklinde anlattım. Yoğun bir çalışma sürecim oldu. Denemelerden oluşan bir kitap. Aslında herkesin bildiği konular var içinde. Mesela rüyayı herkes görüyor. Herkesin anıları elbette var. Ama ben bunları hikayeleştirip soru-cevaplarla anlatma yoluna gittim. Farklı bir bakış açısı var burada. Önceki kitabım sonrası çok güzel geri dönüşler almıştım. Kitabın videosu 2-3 gün önce Fransa'da çekilip geldi. Bu da benim için bir başarı. Uzun yıllardır kitapların içinde çalışıyorum. Bu eserleri çıkarmamda bunun çok büyük etkisi var. Çalıştığım ortam elbette ana faktör. Ama bunun yanında bir de yaşanmışlıklarım var. Yazı yazmayı da çok seviyorum. Bu etkenler beni kitap yazmaya teşvik etti” şeklinde konuştu.