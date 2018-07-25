Kız arkadaşına hayatının şokunu yaşattı

Hayatının şokunu yaşayan Aras teklife ’evet’ şeklinde karşılık verdi.

Eskişehir’de yaşayan 29 yaşındaki Hakan Aksoy, hazırladığı evlenme teklifi ile kız arkadaşına büyük bir sürpriz yaşattı. Aksoy, kurguladığı plan çerçevesinde 22 yaşındaki kız arkadaşı Dilek Aras’ı korku evi konseptli bir oyuna götürdü. Genç kız, oyunun içeriğinde verilen ipuçlarını çözerek belirli bir sürede aşama aşama evin içerisindeki korku odalarından çıkarken son odaya geldiğinde erkek arkadaşı Hakan Aksoy’u buldu. Odaya girdiğinde adeta gördüğü manzara karşısında şok olan Aras, koşarak sevgilisine sarıldı. Burada evlenme teklifini yapan Aksoy, kız arkadaşının yaşadığı korkuyu da sevince dönüştürmüş oldu. Evlenme teklifine olumlu cevap veren Dilek Aras çok mutlu olduğunu söyledi. Aras, "Hiç hayal etmiyordum gerçekten çok mutlu oldum. Beni çok mutlu ettin teşekkür ederim. Şok oldum. Ben bunu bulmaya gidiyorum ’nerede’ diyorum. Sonra dedim kesin bir yerden bizi izliyor. Tuttular çektiler bizi. İzliyor diye düşünüyordum. ’Gideyim artık sonuna gideyim’ dedim. Gerçekten hiç beklemiyordum böyle bir şey" dedi.

"Evlilik teklifi bir kadın için ölümsüz olmalı"

Evlilik teklifinin hazırlık aşamasını anlatan Aksoy ise, "Daha önceden düşündüm ’nerede evlenme teklifi edebilirim’ diye. Korku evine gitmek istediğini söyledi. İnternette de birkaç tane video izlediğimde böyle bir şey aklıma geldi. Tabii bu kadar basit olmasın istemedim. Kendi hazırladığım videoyla, kendi emeğimle yapmak istedim. Sokağa çıktım her gün saat 18.00’dan sonra sokağa çıkarak böyle bir video hazırlamaya çalıştım. Eskişehir’de böyle bir video hazırlamak gerçekten zormuş. 10 insana sorduktan sonra ancak bir tane video çekebiliyorsun. Yaklaşık 2 ay sürdü bu videoyu hazırlamam. Beni en çok zorlayan kısım bu oldu. Evlilik teklifi bir kadın için ölümsüz olmalı, onu her anında yaşatabilmeli" diye konuştu.