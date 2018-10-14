İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kız arkadaşına laf atan kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede

Eskişehir’de kız arkadaşına laf atan kişiyi göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de kız arkadaşına laf atan kişiyi göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda akşam saatlerinde Porsuk Çayı kenarında yürüyen Murat Alaağaç (36) ile Y.T, O.A, E.B. ve I.K. arasında kız arkadaşa laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, O.A. (17) yanında bulunan bıçakla kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Murat Alaağaç'ı (36) göğsünden bıçakladı. Murat Alaağaç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesine kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek failleri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen O.A. ve Y.T. (18), yakalanarak gözaltına alındı. Kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Alaağaç'ı bıçaklayan O.A., adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.