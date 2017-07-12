Kızılay Eskişehir Hasırca Gençlik Kampı’nın tanıtımı yapıldı

Düzenlenen toplantıda Eskişehir’in son zamanlarda gündeminde yer alan herkesin merakla beklediği Eskişehir Hasırca Kampı’nın devredilmesi konusuna açıklılık getirilirken, kamp hakkında da bilgiler verildi. Konuyla ilgili konuşan Kızılay Eskişehir Başkanı Yüksel Girgin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türk Kızılayı arasında Türkiye’de bulunan Türk Kızılayı’na ait gençlik kamplarının kullanımına ilişkin bir protokol gerçekleştirildiğini belirtti. Konuşmalarının devamına şu şekilde devam eden Girgin, "4 mevsim iki kurumunda kullanabileceği şekilde bir program düzenlenmiş olup, taraflardan birinin yazılı talebi ve karşı tarafın rıza göstermesi ile tarihler arasında değişiklik yapılabilecektir. Kızılay gençlik kampının bundan sonra yapılacak bütün masraflarını Gençlik ve Spor Bakanlığı üstlenmiştir. Kampın adı Kızılay Eskişehir Hasırca Gençlik Kampı olarak kalacaktır. Ülkemiz vatandaşlarımız ve Eskişehir halkı için kullanımda olacak her iki kurumda bu konuda gerekli hizmeti sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kızılay Eskişehir Başkanı Yüksel Girgin’den sonra toplantıda Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy da bir takım açıklamalarda bulundu. Buradaki tüm masrafların Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından bakanlığın ayırmış olduğu bütçe kapsamında yapılacağını vurgulayan Aksoy, "Türk Kızılayı’na ait 1950 yıllarında hizmet vermeye başlayan 100 dönümlük bir arazi içerisinde sayın başkanımızın gayretleriyle yapılmış, yeni binalarıyla tesisleriyle güzel bir kamp merkezi. Buradaki tüm masraflar il müdürlüğümüz tarafından bakanlığımızın ayırmış olduğu bütçe kapsamında yapılacak. Çalışacak personel, güvenlik, temizlik ve diğer personel dahil buranın tefrişi, çevre düzenlemeleri ve diğer eksik kalan hizmetler için şuanda bakanlığımız yaklaşık 4 milyon lira ödenek ayırdı. 1 aydır eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Türkiye’nin değişik illerinden ilimize 1 hafta 10 gün şeklinde genç kardeşlerimiz gelecek. Ağustos ayı içerisinde yani bu ayın sonuna doğru yetiştirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 300 - 350 kampçının gelip burada kamp yapacağı, Eskişehir’in kültürel ve tarihi mekanlarını Firig Vadisi, Seyitgazi, Söğüt gibi tarihi, kültürel ve sosyal tesislerini gezeceği Eskişehir hakkında bilgi alacağı ve ayda bine yakın çocuğun ilimize geleceği bir organizasyon yapacağız. Türk Kızılayı’nın yapmış olduğu konaklama binalarının haricinde 400 kişilik konferans salonunda gençlere; kültürel, sosyal, milli, manevi duygular verilecek. Sportif tesislerimizde yüzme havuzu ve diğer tesislerde sportif faaliyetler verilecek. Bunun haricinde paintball, atıcılık, doğa yürüyüşleri gibi faaliyetlerde zaten hem Kızılay hem izcilik hem il müdürlüğümüzün faaliyet kapsamında olan organizasyonlar. Bunların tamamı Kızılay ve bizim bakanlığımızın imkanları doğrultusunda yapılacak. Hiç bir şekilde Kızılay’ın elinden alma, farklı amaçlarla kullanma gibi bir amacımız yok. Sonuçta bu tesisler Eskişehir’in malı. Birlikte çalışmalarımız inşallah aksamadan devam edecek. Engellilere yönelik olarak da kamp yapabilecekleri şekilde planlamalarız var. 20 tane şuanda tekerlekli sandalyeli engellinin de çok rahatlıkla ulaşabileceği mekanlar oluşturuluyor" dedi.

Öte yandan inşaat halindeki yeni binaların gezilmesiyle toplantı sona erdi.