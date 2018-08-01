Kızılay kurban bağışlarını bekliyor

Bu yıl 11’inci kez hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini buluşturacaklarını söyleyen Türk Kızılayı Şube Başkanı Yüksel Girgin, “150 yıldır dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi insanlara merhamet elini uzatan Türk Kızılayı, 2007 yılından bu yana Kızılay Kurban Modeli ile milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırıyor. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekâletlerinden elde edilen etleri, ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki binlerce ihtiyaç sahibine ulaştıracağız” diye konuştu.

"Kesimler dini kurallara uygun yapılıyor"

Kurban kesimlerinin İslami şartlara uygun şekilde yapıldığının altını çizen Girgin, şunları söyledi:

“Dini vecibelerini yerine getirmek isteyen hayırseverlerimizin kurbanları, Et ve Süt Kurumu veterinerleri tarafından seçilerek kurumun modern kombinalarında vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edecek. Kurban kesiminden sonra hayırseverlerimize mesaj ile bu bildirilecek. Yurt dışında kurban bağışı yapan hayırseverlerimize kurbanın hangi ülkede kesildiğini bilgisi verilecek.”

Girgin, elde edilen etlerin, kavurma konserve haline getirilerek vekâlet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine Kızılay Şubeleri tarafından yıl boyu dağıtılacağını sözlerine ekledi.

30’dan fazla ülkede yapılıyor

Türk Kızılayı Şube Başkanı Yüksel Girgin, yurt dışında da kurban bağışı yapılabildiğini ifade ederek, “Bosna Hersek ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri; Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya’nın da aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri; Pakistan ve Bangladeş’in de aralarında bulunduğu Güney Asya ülkeleri; Kırgızistan ve Tataristan’ın da aralarında bulunduğu Orta Asya ülkeleri; Filistin ve Irak’ın da aralarında bulunduğu Orta Doğu ülkeleri olmak üzere 30’dan fazla ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a kurban vekâletlerini verebilecek” diye konuştu.

Yurt içi 750, yurt dışı 590 TL

Kurban bağışı ile ilgili fiyat bilgisini de paylaşan Girgin, “Hayırseverler, yurt içi 1 hisse kurban vekâlet bedeli olarak 750 Lira öderken, yurt dışı kurban vekâlet bedeli için 590 Lira ödeyecek. Hayırsever vatandaşlarımız Kızılay şubemize gelerek bu bağışlarını makbuz karşılığında yapabilirler. Aynı zamanda Türk Kızılayı resmi internet sitesi üzerinden de kredi kartı ile 4 taksit imkanı ile bağış yapmak mümkün” dedi.

Eskişehir ilk 5’te

Eskişehirlilerin bu konuda son derece duyarlı olduklarını söyleyen Girgin, geçen sene Kurban Bayramı’nda Eskişehir’in en çok kurban bağışı yapan iller arasında 5’inci sırada yer aldığını söyledi. Şu ana kadar bağışların çok iyi seviyede olduğunu ifade eden Girgin, bu sene Eskişehir’deki bağışlarda yüzde 50’lik artış yaşanacağını dile getirdi.