KOAH'ın en yaygın risk faktörü, sigara dumanı

ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Toplantı ESOGÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Erginel'in KOAH'ın belirtileri, nedenleri, tanısının konması ve tedavisi hakkında bilgiler verdiği sunumunun ardından soru-cevap bölümüyle sona erdi. Burada açıklamalarda bulunan ESOGÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Erginel ile Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şubesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Alataş, “Bu yıl KOAH'lı hastalarımızın da günlük yaşamlarında aktif kalabilmelerinin mümkün olabileceğini vurgulamak için egzersizin ve hareketin önemine değinmek amacıyla ‘Her Adımda Sağlıklı Nefese' sloganını benimsedik. ‘Daha sağlıklı bir yaşam için KOAH'la beraber sağlıklı nefesler için yürüyün' diyoruz. KOAH, nefes yollarında mikroplarla oluşmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. KOAH tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın kamuoyu tarafından yeterince bilinmeyen bir hastalıktır. KOAH'ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 15-20'dir. Bir diğer deyişle toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Bu durumda, ülkemizde bulunan 3 ila 5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300 ila 500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir. Küresel Hastalık Yükü Çalışması verilerine göre, KOAH yılda 2.9 milyon ölüme neden olmaktadır. Günümüzde tüm dünyada 3. ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de yüzde 5.5'inden sorumludur. Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen 3. ölüm nedenidir ve bu ölümlerin yüzde 61.5'i KOAH nedeniyledir" ifadelerini kullandı.

"En yaygın risk faktörü sigara dumanı"

Erginel ve Alataş açıklamalarında şunları belirtti.

"Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirmektedir. KOAH gelişiminde tüm dünyada en yaygın görülen risk faktörü sigara dumanıdır. Sigara içenler içmeyenlere göre daha fazla solunumsal şikayetlere, solunum fonksiyon kaybına ve daha yüksek KOAH ölüm oranına sahiptirler. Diğer tip tütün kullanımı (pipo, puro, nargile vb.) ve çevresel tütün dumanı da KOAH gelişimine katkıda bulunmaktadır. KOAH gelişiminde genetik risk faktörlerinin rolünün henüz çok iyi aydınlatılamamış olmasına rağmen sağlıkta eşitsizlik, özellikle biyomas (odun, tezek, kök benzeri) yakıt kullanımına bağlı ikincil iç ortam hava kirliliği ve tozlu-dumanlı iş yerlerinde çalışmanın en önemli çevresel risk faktörleri olduğu bilinmektedir. Son yıllarda önemi giderek vurgulanmaya başlayan ‘fiziksel aktivitede azalma' yani ‘hareketsizlik' de artık bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir."