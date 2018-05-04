KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı, ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ), ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması ve bununla birlikte KOBİ’lerin rekabet güçlerinin, sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. 2017 yılında çağrısı yapılan program çerçevesinde, kentte mevcut olarak üretim yapan 81 işletmeye projeleri dahilinde hibe verilecek.

“KOBİGEL Destek Çağrısında 81 adet işletmeye 23 milyon TL tutarında destek bütçesi onaylanmıştır”

Eskişehir Sanayi Odası’nda (ESO) düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Kadir Er, risk alan işletmelerin KOSGEB’te ayrıcalıklı olduğunu hatırlatarak, “Üretimde risk alan, istihdam sağlayan, ihracat yapan, katma değer sağlayan ve yüksek teknoloji üreten işletmeler her zaman KOSGEB’te ayrıcalıklı bir konumda olmuştur. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün geçtiğimiz ay açıkladığı KOSGEB’in yeni vizyonu kapsamında, katma değerli üretim ve teknoloji tabanlı girişimciliği nitelikli destek vermek KOSGEB’in önceliği haline gelmiştir. Bundan sonra KOSGEB için daha az bürokrasi, daha nitelikli destek prensibi ve ilkesi geçerli olacaktır. KOSGEB Eskişehir Müdürlüğü olarak 2017 yılında 12 milyon lira tutarında hibe ve geri ödemeli destek vermiş bulunmaktayız. 2017 KOBİGEL Destek Çağrısında, toplam 81 adet işletmeye 23 milyon TL tutarında destek bütçesi onaylanmıştır. Bu işletmelerimiz projelerini devam ettirmektedir. Şuanda görmüş olduğunuz 81 adet işletmemiz bunlardır. KOSGEB olarak bu ülkeye yatırım yapan, risk alan, katma değer oluşturacak işletmelerimize destek olacağımız tekrar ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Aş ve iş getiren bir sanayi odası olacağız”

Ardından konuşan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, aş ve iş getiren bir sanayi olacaklarını söyleyerek, “Eskişehir Sanayi Odası yönetimi olarak 20 gün önce bu göreve geldik. Hep şunun sözünü vermiştik, aş ve iş getiren bir sanayi odası olacağız. Kendi şirketimiz gibi yöneteceğiz, Eskişehir sanayisini geliştireceğiz. İş imkanları, teşvikler bu kentin eksik kalan kısmıydı, bunları tamamlamak için kurumsal ve bireysel olarak çalışmalarımıza başladık. Hep birlikte bu iş için gerekli enerjiyi, sinerjiyi oluşturacağız. O yüzden sizlerin de destekleri çok önemli bu sadece sanayi odasının işi değil. Bizim görevimiz Eskişehir sanayisini hak ettiği yere getirmek ve potansiyelinin üstüne taşımak” şeklinde konuştu.

“AK Parti iktidarından şuana kadar 5 milyar 300 milyon lira destek çıktı”

Daha sonra konuşma yapmak üzere kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, siyaset olarak görevlerinin işletmelerin işini kolaylaştırmak olduğunu belirterek, “Bizim siyaset olarak görevimiz, sizlerin işini kolaylaştırmak, devlet ve hükümetle aranızda köprü olmak. 2002’ye kadarki süreçte KOSGEB’i tanıyan yoktu. KOSGEB’in toplam 2002’ye kadarki vermiş olduğu rakam 15 milyon lira destek vermiş. 2002’den sonra AK Parti iktidarından şuana kadar da 5 milyar 300 milyon lira destek çıkmış. Bütün sanayicilerin bilmesi gerekiyor, kalkınma modelleri yerelden başlar genele gider. Kimse ‘Türkiye zengin olacak da bize de pay düşecek’ diye düşünmesin öyle bir şey yok. Ne kadar üretirsek bizim için o kadar önemli. Hükümet, iktidar, devlet olarak biz sizlerin önünde mihmandar olmaya, kurumlarımızla birlikte de sizlerin emir eri olmaya hazırız” dedi.

Tanıtım toplantısının ardından ESO binası önünde hatıra fotoğraflı çektirildi.