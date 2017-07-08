Koca Çınar Yaşam Merkezi tekne turunda

Geziye Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimi 17 yaşlı birey katıldı. Şehr-i Derya Parkında bulunan Kanlıpınar Göletinde tekne turuna çıkan yaşlı bireyler, eşsiz manzara ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Teknede çalan oyun havalarına eşlik eden yaşlı bireyler, daha sonra hep birlikte şarkı söyledi. Bu eğlenceli dakikaları kayıt altına alan bireyler, düzenlenen bu etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu tür etkinliklerin devam etmesini isteyen yaşlı bireyler, kendileri için bu tür etkinlikleri düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.