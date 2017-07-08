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08 Temmuz 2017 13:30

Koca Çınar Yaşam Merkezi tekne turunda

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Kocaçınar Yaşam Merkez’indeki yaşlı bireyler için Şehr-i Derya Parkına gezi düzenledi.

Koca Çınar Yaşam Merkezi tekne turunda

08 Temmuz 2017 13:30


Geziye Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimi 17 yaşlı birey katıldı. Şehr-i Derya Parkında bulunan Kanlıpınar Göletinde tekne turuna çıkan yaşlı bireyler, eşsiz manzara ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Teknede çalan oyun havalarına eşlik eden yaşlı bireyler, daha sonra hep birlikte şarkı söyledi. Bu eğlenceli dakikaları kayıt altına alan bireyler, düzenlenen bu etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu tür etkinliklerin devam etmesini isteyen yaşlı bireyler, kendileri için bu tür etkinlikleri düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.




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