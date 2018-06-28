Koca Çınarlar koro çalışmalarını sürdürüyor

Odunpazarı Belediyesi, Koca Çınar Yaşam Merkezi’nde yaşlı bireylerin fiziksel ve ruhsal durumlarına bağlı olarak; beceri ve el sanatları çalışmaları, sağlıklı yaşam- beslenme desteği, bireylerin hayatına anlam katabilecek programlar, kütüphane, aile bireyleri ile daha iyi ilişkiler kurabilmesi için gerekli destek ile sosyal faaliyetler üzerine çalışmalar yapılıyor. Koca Çınar Yaşam Merkezi’nde sanatsal ve kültürel faaliyetler kapsamında her çarşamba günü koro çalışmaları gerçekleştiriliyor. Son yapılan koro çalışmasında İzmir Marşı, Çanakkale Türküsü ve Halkalı Şeker Türküsü üzerinde çalışan yaşlı bireyler, keyifli bir gün geçirdi.

Koca Çınar Yaşam Merkezi’nin kendileri için adeta bir yaşam kaynağı olduğunu söyleyen Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimleri, yaşlı bireyler için yapılan çalışmalardan dolayı Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.

Şehrin birçok noktasından ulaşım sağlanabiliyor

Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezi’ne ulaşmanın oldukça kolay olduğunu dile getiren yetkililer, Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezi’ne gitmek isteyen vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanabileceklerini belirtti.