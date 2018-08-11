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11 Ağustos 2018 14:20

Kocaçınar Yaşam Merkezinde alzheimer anlatıldı

Odunpazarı Belediyesi, Kocaçınar Yaşam Merkezi müdavimleri için alzheimer semineri düzenledi.

Kocaçınar Yaşam Merkezinde alzheimer anlatıldı

11 Ağustos 2018 14:20


Odunpazarı Belediyesi kıdemli vatandaşlar için çalışmalarına devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi; SOBE, evde banyo, bakıcı hizmetinin ardından kıdemli vatandaşlar için alzheimer semineri düzenledi. Seminerde, Kocaçınar Yaşam Merkezi müdavimlerine; yaşlılık hastalıkları, doğru ilaç kullanımı ve alzheimer hakkında bilgi verildi. Eğitimde, alzheimer hastalığının gittikçe ilerleyen bir şekilde bilişsel yeteneklerin yıkımına neden olan bir beyin hastalığı olduğu vurgulandı. Alzheimer olan kişide bellek kaybının yaşandığı belirtilirken, Alzheimer hastalığının hali hazırda tedavisi olmadığı ancak hastalığın ilerlemesini yavaşlatacak ilaçların var olduğu anlatıldı. Alzheimer belirtilerinin de anlatıldığı seminerde, hasta yakınlarına da çeşitli önerilerde bulunuldu.


Bu tür eğitimlerin kendileri için çok faydalı olduğunu söyleyen Kocaçınar Yaşam Merkezi müdavimleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a kendileri için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.




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