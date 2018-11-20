KOM Şube 53 adet sahte 20 TL banknot ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekiplerince, Parada Sahtecilik Suçuyla Mücadele kapsamında kentte çalışmalar başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Parada Sahtecilik suçundan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üstünde ve ikametinde yapılan aramalarda, toplam 53 adet sahte 20 TL banknot ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.