Komutanlar, Vali Özdemir Çakacak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Ziyarete Küçükakyüz’ün yanı sıra , Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Hava Korgeneral İsmail Güneykaya, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanı Hava. Tümgeneral Göksel Kahya, 1. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Erdoğan Gür, Hava Kontrol Grup Komutanlığı Hava Tuğgeneral İmdat Bahri Biber, Birleştirilmiş Hava Harekat ve JFAC Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Üner ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Kurmay Bşk. Hava Tuğgeneral Murat Pekşen katıldı.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Eskişehir’e kaliteli hizmet sunmanın gayesi içerisinde olacaklarını söyledi. Vatandaş odaklı çalışmalara büyük önem verdiklerini aktaran Vali Çakacak, birlik ve beraberlik içerisinde ortak akılla yeni projeleri hayata geçireceklerini bildirdi. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Çakacak, iyi niyet dilekleri için, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Küçükakyüz’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Muharip Hava Kuvveti Komutanı Küçükakyüz de, Vali Çakacak’a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, çalışmalarında başarılar diledi.