Kontrolden çıkan araç tramvay durağına daldı

Alınan bilgiye göre, Halk Caddesinde bulunan tramvay durağında sabah saatlerinde seyir halindeki minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına çarptı. Kaza sırasında durakta yolcuların bulunmaması ise olası facianın önüne geçti. Yaşanan kazayı gören çevre esnaflarından Burak Keskin sabah saatlerinde çok yüksek bir ses duyduğunu söyledi. Konuşmasına şu şekilde devam eden Keskin, “Ben sabah 06:30 civarı dükkanı açmaya geldim. Açtıktan sonra önce çayımı demledim. 10-15 dakika sonra bir ses duydum. İlk başta silah sesi sandım. Dükkanın içinde olmama rağmen ses çok yüksek geldi. Hemen tramvay durağına koştum yardım etmek için. Ben zaten bir baktım toz içinde araç devrilmişti. Dükkanı falan bırakıp direk yardıma koştum. Aracın içinden birisi hemen çıkıp kendini kurtardı. Sonra 2. çıktı. 3. arabanın içinde kaldı. Kolunda camlardan dolayı kan vardı. İçeride kalan kişiyi tramvay durağındaki arkadaşlarla beraber çıkardık. Sonra ben gittim kaza yapan arkadaşlara su verdim. Olayın şokuyla biraz kendilerine gelsinler diye. Sonra ambulansı aradık.

Kaza Çankaya yönüne doğru oldu. Tramvay durağında Çankaya güzergahında insan yoktu ama karşı tarafta vardı. Bekleyen yolcular bir zarar görmedi. Kaza yapan araç ortalama yarım saat o halde durdu. Tramvay geldi tramvayda kazadan dolayı bekledi. Oda aksadı. Sonra çekici geldi ve aracı hızlı bir şekilde çektiler” diye konuştu.

Öte yandan kaza sonucu araç ve tramvay durağında maddi hasar meydana geldi.