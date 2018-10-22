Kontrolden çıkan kamyonet çam ağacına çarparak durabildi

Eskişehir'de, yoluş aşağı inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çam ağacına çarparak durabilen kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesinde meydana geldi. Öğle saatlerinde üniversiteye ait 26 B 6754 plakalı kamyonetin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun yokuş olması nedeniyle durmakta zorlanan kamyonet çam ağacına çarparak durdu.

Meydana gelen trafik kazasında ölü veya yaralı olmazken, kazanın öğrencilerin giriş-çıkış saatinde olması korku oluşturdu.